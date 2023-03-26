МЧС опубликовали официальное предупреждение о погодных условиях

В Ленинградской области ожидаются дождь, мокрый снег и гололед.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 25.03.2023, 27-28 марта — на территории Ленинградской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами слабый туман. На дорогах гололедица.

29- марта — местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с весенними процессами в реках Тосна, Саблинка, Тигода повышается вероятность подтопления приусадебных участков на территории Тосненского МР.

Есть большая вероятность подтоплений придворовых территорий, участков дорог, пойменных участков в связи с прохождением паводковых вод.

27-29 марта — сохраняется вероятность ДТП. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. Горожан просят ни в коем случае не выходить на лед, воздержаться от посещения лесных массивов.

Ранее стало известно, что магнитная буря накроет Землю в марте.