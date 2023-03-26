ПАО «Татнефть» стало владельцем 100% уставного капитала шинного завода Nokian Tyres в городе Всеволожск Ленинградской области

Соответствующие изменения в сведения о юридическом лице внесены 24 марта.
Завод финской компании во Всеволожске был открыт в сентябре 2005 года.
Online47 сообщает, что финская компания заявила об уходе с российского рынка летом прошлого года. В октябре стало известно, что предприятие продает российские активы «Татнефти».
Предполагалось, что цена сделки составит порядка 400 миллионов евро. За шинный бизнес в России финская компания получила 285 миллионов евро.
Фото: Online47
Ранее стало известно, что петербургские девелоперы за три года скупили земель на 174 млрд рублей.