С октября 2022 года с улиц и дорог Ленобласти убрано 42 миллиона кубометров снега

За это время регион отразил 11 циклонов. Итоги работы коммунальных и дорожных служб подвели в Правительстве Ленобласти

«Несмотря на сложные климатические условия, мы выдержали. В целом работу оцениваю на хорошо, но расслабляться не стоит. Зима еще не ушла», — отметил глава 47 региона Александр Дрозденко.

По итогам совещания Александр Дрозденко поручил коммунальным службам организовать рабочую группу по устранению подтоплений в подвалах и на улично-дорожной сети. Областным дорожникам глава региона поручил увеличить интенсивность дорожных ремонтов, в том числе за счёт планов 2024-25 годов.

«Необходимо тщательно проанализировать обращения в социальных сетях и понять, что мы можем делать уже сейчас. Основные критерии — социальная значимость и интенсивность», — подчеркнул глава региона.

Особое внимание губернатор уделил грядущей просушке региональных трасс, которая традиционно стартует в Ленобласти с 1 апреля. Напомним, что запрет не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленобласти и другое. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте дорожного комитета региона.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для связи с оперативными службами в Ленобласти действует единый номер экстренных служб – 112. Операторы примут и перенаправят ваш звонок в необходимую оперативную, спасательную или аварийную службы. Также ленинградцы смогут напрямую позвонить в дежурные службы — телефоны доступны по ссылке.

Как себя вести, если вода подступила к порогу вашего дома, а также что делать в случае наводнения, чтобы обойтись меньшими потерями — ivbg.ru отвечают специалисты ГУ МЧС по 47 региону. Напомним: в случае, если ваш участок или дом оказался на грани подтопления — в МЧС всегда есть телефоны спасения. Так, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 101. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Телефоны доступны для звонка из любого уголка Ленобласти.