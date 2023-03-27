Путин поручил упростить использование Fan ID

Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков Fan ID. Срок на принятие мер – 1 мая 2023 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков», – сказано на сайте Кремля

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что система Fan ID вызывает много вопросов. По его словам, если во время чемпионата мира было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то «сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы».