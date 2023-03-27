Таиланд ввел для туристов желтые и красные карточки

За нарушение местных законов иностранцам грозит изгнание.

Власти Таиланда, озабоченные правонарушениями в части правил пребывания туристов на территории королевства, решили ввести наказания как в футболе — желтые и красные карточки. Каждая из них несет за собой определенные последствия — сообщает Мойка78.

Подобную практику начала применять иммиграционная служба Пхукета. При первом нарушении туристу выдается желтая карточка — выносится предупреждение.

Красная карточка означает лишение визы и требование к иностранному гражданину немедленно покинуть Таиланд. Срок запрета на въезд в страну по правилу «красной карточки» зависит от тяжести совершенного правонарушения.

В случае, если система подтвердит свою эффективность, ее могут распространить и на другие популярные у иностранцев туристические направления.

Ранее стало известно, что Чехия с 25 октября запретит въезд россиянам по туристическим визам.