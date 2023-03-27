Мальчик Фёдор получил от президента России медаль «За отвагу»

Он помог младшим выбраться из под обстрела и бежать.

По сообщениям группы VK ЛенТВ24 — Новости, Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Фёдора, спасшего детей при атаке диверсантов в Брянской области.

10-летнего ребенка наградили за мужество и самоотверженность, которые он проявил при исполнении своего гражданского долга. Так, 2 марта на территорию села Любечане в Брянской области проникли украинские диверсанты. Злоумышленники обстреляли автомобиль, внутри которого находился мужчина с тремя детьми.

Фото: Новости ЛенТВ24

Ранее стало известно, что школьник из Петербурга создал эталон пельменя и получил медаль Менделеева.