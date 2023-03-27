«Аэрофлот» готовится к наплыву отечественных путешественников в преддверии туристического сезона

С 28 марта один из главных авиаперевозчиков в России запускает новые авиарейсы.

По сообщениям портала primpress, в разных регионах Российской Федерации будут запущены новые авиационные маршруты. Уже с завтрашнего дня жители Владивостока смогут отправиться в Пекин. Самолеты туда будут летать 3 раза в неделю.

Ранее были запущены регулярные перелеты из Владивостока в китайский Харбин, но россияне не могли ими воспользоваться по причине ковидных ограничений. Теперь, когда правительство КНР открыло часть регионов для туристов, авиасообщение между городами снова налажено.

Помимо прочего «Аэрофлот» объявил о запуске десятков новых рейсов из столицы. А в Турцию теперь можно будет улететь из Казани, Сочи, Новосибирска, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга и других городов.

Фото: commons.wikimedia.org

Ранее стало известно, что