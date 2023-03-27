Причина роста цен — недостаток предложения на фоне повышенного спроса.

В Агенстве туроператоров России считают, что путевка в Таиланд на десять ночей для двоих в мае обойдётся минимум в 180-200 тысяч рублей. Для сравнения, в период до пандемии стоимость такого тура составляла 120 тысяч.

Загрузка прямых чартерных рейсов на майские даты, по данным Coral Travel на 21 марта, достигла уже 50 процентов.

Как сообщает РИА Новости, причина этого в том, что в основном все туроператоры завершают чартерные программы в Таиланд в середине апреля. В связи с этим ощущается дефицит прямых рейсов.

Туроператоры отмечают, что сейчас лучше всего идут продажи туров по прямым рейсам. Россияне активно бронируют места в путешествие на Пхукет.

Некоторые компании предлагают чартерную программу на Red Wings в Паттайю. Она более комфортна для отдыха по погоде именно в летние месяцы, чем Пхукет, да и отели дешевле.

Ранее стало известно, что в Тайланд можно будет попасть из Петербурга по прямому рейсу.