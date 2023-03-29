В «Приюте Белоснежки» устроили олений «сейшн»

Променад сохатых обителей зоофермы попал на камеру в Волосовском районе Ленобласти. Олени кучкой гуляли вдали от людей.

Видео показали сотрудники Приют Белоснежки в телеграм-канале. Животные вышли на совместную прогулку. Рядом людей нет — только оператор в нескольких метрах от них. Такую вылазку обитателей на зооферме назвали «сейшном».

«Можете увидеть представителей пяти оленевых. Слева олень марал, дальше маньчжурский олень, посередине северный олень, лани. Ну и что делать без нашего лося Степы», — описывают видео сотрудники.

Ранее стало известно, что благородного оленя заметили в Гатчинском районе.