Председатель КУМИ задержан после гибели ребенка в колодце Выборгского района. Заведено дело о халатности

После гибели мальчика, упавшего в колодец в Выборгском районе, заведено уголовное дело по составу «халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти».

Был задержан председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации Выборгского района. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

На момент подготовки публикации известно, что председатель отпущен на основании постановления заместителя прокурора.

Как сообщал ivbg.ru, двое детей упали в старый пожарный водоем возле пятиэтажного дома № 29 на Сайменском шоссе в Выборгском районе 27 марта. Проходивший мимо подросток по имени Даниил услышал детский крик и заметил 9-летнюю застрявшую девочку.

Прохожие вытащили ребенка. Пострадавшая рассказала взрослым, что была с 10-летним другом. Его тело было обнаружено 27 марта около 23:30 в том же бетонном колодце. Во время поисков конструкцию осушили, откачав воду и разобрав мусор.