В полицию Гатчинского района 28 марта около 19:00 сообщили о трупе в частном доме на улице Рыбакова в Гатчине – историческом одноэтажном строении 1847 года постройки.

Прибывшие на место полицейские установили, что погибла 76-летняя хозяйка дома. На теле в области груди и живота зафиксированы множественные колото-резанные раны.

С места происшествия изъяты отпечатки пальцев и смывы крови. Следственным отделом СК Гатчины заведено уголовное дело об убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.