В Буграх остановили Mercedes с 700 граммами наркотиков в салоне

Полицией Всеволожского района 28 марта заведено уголовное дело о покушении на хранение и сбыт особо крупной партии наркотиков. Днем ранее на улице Карагандинской в массиве Корабсельки полицейские остановили Mercedes-Benz CLK 200.

У правоохранителей были основания полагать, что водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. За рулем находился 30-летний житель Бугров. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Рядом сидел 25-летний житель деревни Меньково.

В салоне обнаружены шесть свертков в пластиковой обертке. Экспертиза показала, что это около 700 граммов синтетического наркотика.