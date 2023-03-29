В Буграх остановили Mercedes с 700 граммами наркотиков в салоне

Полицией Всеволожского района 28 марта заведено уголовное дело о покушении на хранение и сбыт особо крупной партии наркотиков. Днем ранее на улице Карагандинской в массиве Корабсельки полицейские остановили Mercedes-Benz CLK 200.
У правоохранителей были основания полагать, что водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. За рулем находился 30-летний житель Бугров. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Рядом сидел 25-летний житель деревни Меньково.
В салоне обнаружены шесть свертков в пластиковой обертке. Экспертиза показала, что это около 700 граммов синтетического наркотика.
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