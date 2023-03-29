Дело о политической ненависти рассмотрят в мировом суде Адмиралтейского района Петербурга

Молодой человек получил по лицу за латинский символ на куртке.

Как стало известно 47news 29 марта, на днях в мировой суд Адмиралтейского района Петербурга передано нетривиальное уголовное дело о побоях по мотивам политической ненависти. Случилось дело в городском метро в мае прошлого года.

22-летний Илья ехал, одетый в черную куртку с белой вышивкой в форме латинской Z на груди, столкнулся в подземке с любопытным и явно неравнодушным пассажиром. Последняя буква латинского алфавита уже тогда считалась одним из символов поддержки спецоперации России на Украине.

На эту символику и обратил внимание попутчик постарше. Для начала он вежливо поинтересовался, действительно ли сосед по вагону поддерживает наши вооруженные силы. Получив положительный ответ, он полез в драку. Из вагона Илья вышел с набухающим синяком под левым глазом и болью в носу. На платформе обоих принял полицейский патруль.

Медики оценили повреждения от побоев как совсем не опасные. 49-летний Дмитрий Мартыничев, напавший на молодого человека, вину признал и раскаялся, за что отправлен на подписку о невыезде.

Максимальная санкция за политические побои — два года несвободы. Процедурно дела по этой статье возбуждаются только по заявлению потерпевшего.

Ранее стало известно, что в Ленобласти обсудили вопросы поддержки ветеранов.