В Ленобласти истек срок подачи заявлений на продление лицензии по управлению многоквартирными домами

Об этом информирует региональный Комитет государственного жилищного надзора и контроля. Ранее Госжиландзор предупреждал жителей региона о том, что срок окончания действия лицензий, выданных ранее 1 июня 2018 года, перенесли с 11 января 2023 года на 1 июня 2023 года.

Заявление о продлении срока действия лицензии нужно было направить в Комитет в период с 6 по 27 марта 2023 года. Не ранее 60 рабочих дней и не позднее 45 рабочих дней до дня истечения действия лицензии.

Таким образом, разрешения, выданные ранее 1 июня 2018 года, перестали действовать. Обязательность соблюдения указанных сроков обусловлена прямым указанием Постановления Правительства России № 1110 от 28 октября 2014 года.