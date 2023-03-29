Чертова дюжина клиентов психбольниц в Петербурге пыталась вернуться к нормальности. Смогли четверо

Омбудсмен Санкт-Петербурга Светлана Агапитова поделилась информацией об обстановке в психиатрических больницах города. Жалоб в этой сфере немного, но они бывают.

Одной из самых основных проблем психиатрических больниц Санкт-Петербурга является процесс по восстановлению дееспособности. За 2022 год это пытались сделать 13 горожан, но удалось лишь четверым.

Светлана Агапитова отметила, что не все соцработники доводят этот вопрос до логического конца. Часто все останавливается на решениях районных судов. При этом на апелляцию никто из представителей госструктур не идет, а самого гражданина на заседание приглашают нечасто.