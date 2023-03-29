Дефицит казны Ленобласти составит 27,6 млрд рублей в 2023 году

Депутаты скорректировали бюджет-2023: доходы увеличатся до 171,8 млрд рублей, расходы — до 199,4 млрд рублей, тем самым дефицит областной казны составит 27,6 млрд рублей.

«Главное при формировании бюджета – учесть реальные возможности экономики, исходя из прогнозов социально-экономического развития и данных по налоговым поступлениям. В этом году прогнозы оказались ниже итогов прошлого года, и это объективно. Уверен, в ближайшее время произойдет динамика и появятся новые возможности», — прокомментировал спикер областного парламента Сергей Бебенин.

Источниками финансирования дефицита бюджета станут остатки средств областного бюджета на счетах, сложившиеся на 1 января 2023 года. Доходы областной казны увеличены на 822 млн рублей (общий объем доходов областного бюджета составит 171,8 млрд рублей) за счет безвозмездных поступлений. Расходы выросли на 16,7 млрд рублей и составят в целом 199,4 млрд рублей, а дефицит увеличился на 15,9 млрд рублей (общий объем дефицита – 27,6 млрд рублей).

Наиболее серьезный рост ассигнований произошел по направлениям «Национальная экономика» (на 6,6 млрд рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (2,5 млрд рублей) и «Образование» (2,5 млрд рублей), «Социальная политика» (1,6 млрд рублей) и «Здравоохранение» (1 млрд рублей).

«Данные параметры очень жесткие, напряженные. Обусловлено это тем, что риски, о которых мы говорили в 2022 году, реализовались. Это и отмена консолидированной групп налогоплательщиков, и введение единого налогового платежа, по которому у нас пока нет полной информации по доходным источникам. Несмотря на сложности этих параметров, они позволяют нам решить текущие задачи», — председатель комитета финансов Роман Марков.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне. В целом доходы областного бюджета в 2021 году исполнены в объеме 168,1 млрд рублей (при плане в 160,2 млрд рублей), расходы – 174,4 млрд рублей (при плане 181,9 млрд рублей). Дефицит составил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уровню собственных доходов.