Фёдор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд на тепловом воздушном шаре

Прославленный российский путешественник Фёдор Конюхов в паре с Президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло на специально созданном при участии компании «ФосАгро» тепловом воздушном шаре успешно приземлились в селе Хатанга в восточной части полуострова Таймыр, установив мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета.

За время экспедиции пилоты преодолели расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда, принадлежавшего японскому пилоту Мичио Канда.

Стартовав 24 марта в 05:15 по МСК из Кировска Мурманской области, 26 марта в 03:24 аэростат «ФосАгро» совершил ювелирную посадку на взлётно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, расположенного на территории Красноярского края.

Уже по возвращению в Москву 27 марта в интервью Фёдор Филиппович прокомментировал мастерство Ивана Григорьевича, непосредственно выполнявшего приземление: «Я настроен был, что сядем в тундре, в тайге — начнём костры жечь, ждать, пока прилетят спасатели, вертолётчики. Ночью же мы приземлились. А Иван «идёт» на аэродром и точно садится на полосу. Я удивился мастерству Ивана. Я скажу вам так: я много видел хороших пилотов, но таких, как Иван Григорьевич, нет. Это лучший пилот аэростата в мире».

Максимальная высота полёта составила 5.820 метров, максимальная скорость – 109 км в час. За время полета на высоте от 3 до 6 км аэростат прошёл через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также части Красноярского края. Впервые в истории воздухоплавания полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной прошёл над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского.

Иван Меняйло заявил: «Надеемся, что этим полетом мы привлекли положительное внимание к воздухоплаванию, и у нас в России будут появляться новые проекты, связанные с воздушными шарами. Будет больше желающих финансировать новые и амбициозные проекты. И не обязательно именно наши. У нас много умных амбициозных интересных и неординарных людей по всей стране».

Свой рекордный перелёт Фёдор Конюхов посвятил 20-летию Всероссийского движения «Детям России – образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД»), ключевого социального проекта компании «ФосАгро», генерального партнёра экспедиции. Перед стартом путешественник сказал, что идею экспедиции ему подарил один мальчик. Таким образом, воплотив свою мечту в реальность, Фёдор и Иван осуществили и мечту мальчишки, и многих других детей. Это прекрасный пример того, как надо реализовывать свои мечты. Не сдаваться, верить в себя, в свои силы, в страну и в своих друзей.

«Когда перед стартом мы встречались на пресс-конференции, мальчик Гриша из движения «ДРОЗД» сказал нам, что рекорд держится уже 26 лет, что надо побить его. Он, хоть и ребенок, патриот, и все ДРОЗДята – патриоты своей страны. Как же много ДРОЗДят по России! Нам было очень тяжело в полете, но мы думали, если не побьем рекорд, как же потом будем смотреть детям в глаза?! Скажут, что не смогли, подвели. Нам нельзя было сдаваться. Нами двигала только одна мысль – чтобы молодые ДРОЗДята нами гордились. И мы это сделали!» — подчеркнул Фёдор Филиппович.

Проект «ДРОЗД» нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание, а также интеллектуальное развитие детей.

В Ленинградской области проект реализуется в Волхове, в городе, где работает предприятие Группы «ФосАгро». «ДРОЗД-Волхов» открылся в 2015 году по семи спортивным направлениям: мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой, волейбол, гандбол, плавание и шахматы. «Дроздята», а это более 700 юных волховчан, успешно выступают на соревнованиях международного, федерального и регионального уровней.

Ранее стало известно, что Фёдор Конюхов отправился в трансконтинентальный перелёт на рекордном воздушном шаре.