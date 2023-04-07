Благовещение: история, традиции, приметы и запреты праздника

Православные верующие, в том числе в России, отмечают 7 апреля один из важнейших христианских праздников — Благовещение.

Когда православные христиане отмечают Благовещение?

Русская православная церковь и другие конфессии, живущие по юлианскому календарю, отмечают этот праздник 7 апреля. В православии Благовещение принадлежит к двунадесятым (двенадцати важнейшим, помимо Пасхи — прим.ред.) непереходящим (всегда отмечаемым в один и тот же день — прим.ред.) праздникам.

Как звучит полное название праздника?

В православии праздник называется Благовещение пресвятой Богородицы.

История праздника

События Благовещения описаны в Евангелии от Луки и в апокрифах. Апостол Лука рассказывает, что описываемое событие произошло во время беременности праведной Елизаветы — матери Иоанна Предтечи (Крестителя). В это время Бог послал архангела Гавриила к Деве Марии с вестью, что она станет Богоматерью и от неё будет рожден спаситель мира. Христианские богословы считают, что именно в этот момент произошло непорочное зачатие Марией сына божьего Иисуса Христа.

Смысл Благовещения кроется в покорности Марии божьей воле, что стало началом искупления первородного греха прародительницы Евы, продолженное Иисусом Христом.

Благовещению предшествовал визит архангела Гавриила к праведному Захарии, женатому на бесплодной кузине Марии по имени Елизавета. Во время своего визита божий посланец пообещал Елизавете рождение будущего Иоанна Крестителя.

Уже после Благовещения Дева Мария отправилась навестить Елизавету, которая была на сносях. Во время встречи с Марией Елизавета вслед за ангелом божьим рассказала будущей Богоматери о судьбе Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея, уже после Благовещения, когда Мария была беременна, архангел Гавриил явился во сне ее мужу Иосифу Обручнику. Узнав, что Мария беременна, Иосиф собирался «тайно отпустить ее», то есть дать ей развод, но Гавриил убедил Обручника этого не делать. Архангел успокоил Иосифа, сказав: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней от духа святого. Родит она сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей от их грехов». После этого, пишет Матфей, «Иосиф принял жену свою и не знал ее» (то есть не имел с ней близости — прим.ред.).

Благовещение и Великий пост: что можно есть?

Православное Благовещение, как правило (хотя и не всегда), приходится на время Великого поста, когда действуют серьезные ограничения в питании. Однако в связи с праздником строгости поста значительно смягчаются.

В 2023 году Благовещение приходится на пятницу шестой недели Великого поста. Правила меняются в зависимости от дня недели, на который обычно выпадает праздник. С этом году верующим, придерживающимся поста, разрешается есть горячую постную пищу с растительным маслом и блюда из рыбы.

Какие народные традиции, приметы и запреты свойственны празднику?

Благовещение на Руси считалось последним днем отдыха перед началом весенних посевных работ. Поэтому в этот праздник строго запрещалось работать, убирать в доме и во дворе, стирать и даже умываться.

Женщины в этот день ходили в «затрапезе» — непричесанными, в старой, иногда даже грязной одежде.

Поскольку сразу после Благовещения начинались посевные работы, большинство примет, связанных с праздником, относится к теме будущего урожая. Они имели следующий смысл: если на Благовещение тепло и солнечно, а в родные места активно возвращаются первые перелетные птицы, значит, год будет сытным и благополучным, а урожай хорошим. Плохая погода, наоборот, сулит холодную весну, засушливое лето и неурожайный год.

Самый известный обряд на Благовещение — выпускать на волю птиц. Однако сегодня исполнять его могут только священнослужители, для этого используются ручные специально обученные птицы. Ловить птиц, чтобы потом их выпускать, церковь запрещает, поскольку пернатые, как правило, в этом случае массово гибнут.