Страстная седмица: чем обусловлен каждый из дней?

Страстная седмица — последняя неделя Великого поста. «Страсти» на церковнославянском означает «муки и страдания», и Страстной неделя названа, так как посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа и его крестной смерти. В эти дни в храмах на службах читают главы Евангелия, повествующие о событиях в Иерусалиме две тысячи лет назад: о Тайной Вечере, предательстве Иуды, суде, распятии и воскрешении. О каждом из семи дней подробнее рассказываем ниже.

В каждый день Страстной недели вспоминают события последних дней Спасителя. Все они называются Великими. Церковные службы в храмах отличаются особой величественностью и торжественностью по сравнению с другими. В то же время в Страстную седмицу не принято чествовать святых, поминать ушедших, а также проводить крещение и венчания.

Даты седмицы высчитывают в зависимости от Пасхи. Ежегодно она приходится на разные дни. В 2023 году Страстная неделя продлится с 10 по 15 апреля.

Великий понедельник

В основе церковных служб лежит сюжет из Ветхого завета, в котором патриарх Иосиф продан в рабство своими братьями в Египет. Он выступает как воплощение страдающего Иисуса Христа. Также в этот день вспоминается евангельское изложение о проклятии Спасителем бесплодной смоковницы, что символизирует душу, не сумевшую раскаяться и вершить добрые дела.

В этот день начинается священный обряд приготовления миро — освященного ароматического масла, использующегося для помазания после крещения. Его варят не каждый год, а только по необходимости и в течение трёх дней. В России мироварение проводят только в малом соборе Донского монастыря с Москве. В Величий четверг миро освящают, после чего рассылая по территории государства.

Великий вторник

Повествования богослужений рассказывают, как Иисус вёл беседы с народом в Иерусалимском храме, а также о его притчах ученикам, где речь шла о втором пришествии, десяти девах и талантах. В песнопениях Церковь напоминает людям об обязательности духовного бодрствования и религиозно-нравственного совершенствования.

Великая среда

В Великую среду принято вспоминать, как Иуда решился на предательство Христа за 30 сребренников. На Богослужениях воспроизводят, как в доме Симона прокажённого, где был Христос с учениками, грешница помазала миром ноги Христа. Ученики негодовали: «…к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим» (Мф. 26. 8–9). Однако Христос остановил их: «возлив миро сие на тело Моё, она приготовила Меня к погребению» (Мф. 26. 12).

Это последний день на Страстной недели, где читаются молитвы с поклонами. В дальнейшем они отменяются до Троицы, так как считается, что грешники заслужи прощение Господа. День считается лучшим временем дня исповедей.

Великий четверг

В Великий четверг христиане вспоминают четыре события: тайную вечерю, омовение Христом ног ученикам, Молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Так как четверг стал ключевым днём Страстной седмицы в результате того, что он — последний перед арестом Спасителя, вечером проходит одна из самых продолжительных церковных служб в году — «Двенадцать Евангелий». Верующие, пришедшие в церковь, вспоминают страдания Христа с зажжёнными в руках свечами. Последние стоит донести до дома не гася. Посещая храмы, многие причащаются.

Великий четверг имеет и второе название — Чистый. С него начинается подготовка дома к Пасхе: уборка, стирка, стрижка детей и животных, покраска яиц и приготовление куличей. До восхода солнца принято проводить омовение лица из серебряной посуды. Таким образом человек очищается от грехов. Некоторые верующие готовят четверговую соль. Её освящают и ставят на пасхальный стол. Также принято три раза пересчитывать деньги.

Великая пятница

Это самый скорбный день — день распятия и смерти Христа. В Великую пятницу вспоминают добровольные и страшные страдания Христа, которые он претерпел за людей. Священнослужители предстают перед верующими в самом тёмном облачении и совершают три богослужения. Утром служат — «Часы», после которых читают Евангелие о Страстях Христовых. В середине дня – вечерню с чином выноса плащаницы — изображение Христа, лежащего во гробе, перед которым преклоняются верующие. В вечернее время проводится утреня Великой субботы с чином погребения плащаницы и поётся Канон о распятии Господа и «На плач Пресвятой Богородицы».

В Великую пятницу действует самый строгий пост. Люди, которые его придерживаются, питаются лишь хлебом и водой, либо полностью отказываются от еды до окончания богослужебного чина погребения плащаницы Христа.

Великая суббота

Основная тема богослужение — погребение Христа и его пребывание во гробе. Священнослужители одеваются в праздничные облачения светлых оттенков и освящают принесенные в храмы пасхальные куличи, яйца и четверговую соль, окропляя их святой водой. Главная служба проходит вечером. В Иерусалиме в этот день в храме Воскресения сходит Благодатный огонь.

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В субботу принято завершать все приготовления к пасхальной трапезе. так как в воскресенье наступает праздник Светлой Пасхи.

Какие ограничения есть в Страстную седмицу?

В Страстную неделю действуют множество правил, которые необходимо соблюдать. Все они сводятся к тому, что духовная жизнь выходит на первый план. Человек должен думать о спасении своей души, а потом уже о телесной оболочке. Поэтому для верующих запрещено: