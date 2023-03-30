«Снежный» в Приозерском районе примет финал Кубка России по горнолыжному спорту

С 5 по 10 апреля на склонах горнолыжного курорта пройдет финал Кубка страны в дисциплине горнолыжного спорта «параллельный слалом».

«Ленинградская область впервые принимает соревнования такого уровня по горнолыжному спорту. Для нас это большая честь и ответственность. Безусловно, мы должны оправдать доверие Федерации горнолыжного спорта России и самих спортсменов», — прокомментировал зампредседателя областного правительства Владимир Цой.

Участие в соревнованиях подтвердили 11 команд с разных уголков России и Республики Беларусь. Состязания пройдут в трех дисциплинах.

Ленинградскую область представит основной состав региональной сборной — 12 спортсменов.

Соревнования по параллельному слалому представляют собой соревнования, в которых два или более участников одновременно проходят по двум или нескольким рядом расположенным трассам. Трассы, расположенные рядом, должны максимально соответствовать друг другу по параметрам: рельеф, снежный покров, количество ворот и др.