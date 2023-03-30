Почти 3 млрд направлено на строительство комплекса по переработке отходов в Кингисеппе

«Российский экологический оператор» разместил второй выпуск облигаций на Мосбирже на сумму 2,98 млрд рублей.

«Ленинградская область проводит активную работу по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Конечной целью является сортировка отходов в объеме 100% к 2030 году. Благодаря вводу в эксплуатацию КПО Кингисепп Ленинградская область в 2024 году выйдет на показатель обработки ТКО – 79,9%, утилизации ТКО – 23,7%. По итогам 2022 года показатель обработки составил 64% от общей массы ТКО», – отметила председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Мощность комплекса составит 300 000 т отходов в год. Эмиссионная документация предполагает целевой характер использования средств.

С начала 2022 года в муниципальных образованиях региона создано 154 площадки накопления твердых коммунальных отходов, для них приобретено 985 контейнеров для сбора смешанных отходов.

Актуальный перечень адресов, где расположены специализированные накопители, опубликован на сайте. Как уже ранее писал ivbg.ru, жители Ленобласти направили на переработку 1243 тонны стекла и 400 тонн пластика за первые 8 месяцев 2022 года.