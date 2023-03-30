Ленинградские предприниматели получат в 2023 году 613,2 млн рублей

Именно такую сумму выделили предпринимателям по программе невозвратных субсидий в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Компенсацию затрат можно получить по 11 направлениям. В настоящее время идет прием заявок на субсидии детским дошкольным учреждениям и субъектам МСП до 1 млн рублей каждый.
Отметим, что на сайте 813.ru открылась Линия прямых обращений. В течение суток, после рассмотрения обращения, специалист Фонда свяжется с Вами и проконсультирует по вашему вопросу или предложению, а также дальнейшему статусу обращения.
Также на базе Фонда поддержки предпринимательства можно пройти программу «Азбука предпринимателя» от корпорации МСП. Записаться на обучение можно по телефону 8 (812) 309-46-88. Подробнее о доступных мерах поддержки команда Фонда рассказывает в телеграмм-канал МойБизнес47.