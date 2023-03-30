В Выборге собирают данные об открытых люках

Трагедия с погибшим ребенком вызвала общественный резонанс.

Власти Выборгского района обратились к местным жителям по поводу открытых колодцев после гибели 9-летнего Артура — сообщает 47.news.

Администрация Выборгского района Ленобласти призвала местных жителей передавать данные об обнаружении на улицах открытых колодцев и люков, представляющих опасность.

Жителей просят указывать точные адреса подобных объектов через «Платформу обратной связи» администрации района.

Фото: 47.news

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