Еще больше маленьких пациентов из Ленобласти получат высокотехнологичную медпомощь

Обязательства по финансированию именно таких случаев берет на себя «Круг Добра».

Благотворительный фонд «Круг добра» включил в перечень помощи кардиологические операции для детей. В ближайшее время в фонд поступят заявки от первых 9 детей из Ленобласти, страдающих тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Новые виды кардиологической помощи внесены в соответствующий перечень фонда на текущий год. Таким образом, перечень диагнозов, при которых «Круг добра» будет обеспечивать помощь детям, расширен до 70-ти.

В дальнейшем эксперты ведущих медицинских центров России, входящие в состав Консультативной группы по детской кардиологии при «Круге добра», намерены вынести на обсуждение экспертного совета и другие уникальные виды помощи детям с врождёнными пороками сердца.

Сегодня кардиологическая помощь детям оказывается в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС, однако некоторые совершенно новые технологии включаются в них постепенно, а поэтому оплачиваются за счет внебюджетных средств.

Ранее стало известно, что чертова дюжина клиентов психбольниц в Петербурге пыталась вернуться к нормальности. Смогли четверо.