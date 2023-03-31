Власти Аргентины начали отказывать россиянам в ВНЖ

Миграционные власти Аргентины начали отказывать россиянам в продлении пребывания в стране в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство (ВНЖ). Уже известно о нескольких десятках случаев.

По словам заведующего консульским отделом посольства России Георгия Полина, миграционная служба обосновывает отказы положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках. Согласно документу, «обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней».

Однако, как указал Георгий Полин, в 2022 году власти Аргентины удовлетворяли большинство запросов россиян на продление туристического пребывания в стране. При этом, подчеркнул он, в последние месяцы среди случаев отказов в продлении ВНЖ «на слуху почти исключительно российские граждане».

Ранее в феврале в Аргентине начались первые массовые проверки в связи с возросшим потоком беременных россиянок в страну в июне 2022 года. Местные власти опасаются торговли людьми. Работники миграционной службы опросили уже более 350 беременных гражданок России.