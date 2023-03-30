Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией. Оно продлилось 24 года

Как сообщает МИД РФ, соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах между Россией и Эстонией больше не действует. Оно существовало с 1999 года.

Информация о разрыве соглашения была опубликована на интернет-портале правовой информации 30 марта. Само соглашение перестало действовать с 26 марта.

«Двадцать шестого марта 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года», – указано в документе

Ранее в марте российский МИД внес 144 общественных деятеля Эстонии, Латвии и Литвы в стоп-лист наиболее враждебно настроенных. Ленинградская область является приграничным регионом. Пункт пропуска на границе с Эстонией расположен в Ивангороде.