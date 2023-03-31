Труп мужчины с ранами живота и ног нашли во Всеволожске

Житель Всеволожска 30 марта нашел своего 57-летнего соседа мертвым в собственной квартире. Рядом с трупом лежал нож, а на теле погибшего криминалисты обнаружили несколько ран.

Мужчина скончался от резаных ран живота и обеих голеней. Тело направлено в морг для установления всех обстоятельств смерти.

Известно, что у погибшего не было регистрации на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мужчина также нигде не работал.

Личность владельца квартиры, где нашли труп, устанавливается. С места происшествия изъяты паспорт погибшего, кухонный нож, мобильный телефон и три банковские карты. Обстоятельства происшествия устанавливается.