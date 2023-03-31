Наибольшей популярностью пользуются сферы IT, телекоммуникаций, транспорта и перевозок.

В преддверии летних каникул в Ленобласти появляется все больше различных подработок для школьников. Как отмечает «Online47» со ссылкой на данные hh.ru, число вакансий выросло на 63% в сравнении с минувшим годом.

Большинство рабочих предложений связаны со сферами IT, коммуникаций, перевозок и транспорта. Тем не менее, как показывает практика, привлекают юных соискателей менее сложные вакансии — курьер, промоутер, оператор колл-центра.