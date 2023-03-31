Наркотики из Латинской Америки на 800 млн рублей нашли в грузовике с фруктами в Металлострое

При демонтаже тайника в промышленной зоне поселка Металлострой задержаны двое мужчин в возрасте 46 и 50 лет. В общей сложности у них обнаружено 200 брикетов с наркотиками весом в 225 кг.

Запрещенные вещества хранились в тайниках грузовика, который перевозил фрукты. Партия оценивается более чем в 800 млн рублей. Заведено уголовное дело о покушении на хранении и сбыт наркотиков.

Полицейскими устанавливаются все участники схемы поставок наркотических средств на территорию России и каналы их распространения.