Наркотики из Латинской Америки на 800 млн рублей нашли в грузовике с фруктами в Металлострое

Автор: Сергей Агутин
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При демонтаже тайника в промышленной зоне поселка Металлострой задержаны двое мужчин в возрасте 46 и 50 лет. В общей сложности у них обнаружено 200 брикетов с наркотиками весом в 225 кг.

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Фото: МВД

Запрещенные вещества хранились в тайниках грузовика, который перевозил фрукты. Партия оценивается более чем в 800 млн рублей. Заведено уголовное дело о покушении на хранении и сбыт наркотиков.

Полицейскими устанавливаются все участники схемы поставок наркотических средств на территорию России и каналы их распространения.

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