«Любочажье» из Луги поборется за грант в 2 млн рублей

Фольклорный театр Лужского городского Дома культуры представит регион во II этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции»-2023.

По итогам конкурсных просмотров, ленинградский коллектив вошел в 60 номинантов, которые продолжат бороться за гранты национального проекта «Культура». Всего будут определены 20 грантополучателей.

В СЗФО II этап конкурса состоится 27-29 апреля в Петрозаводске. В нем примут участие 8 любительских коллективов.

В I этапе приняли участие 278 коллективов – народно-певческие, фольклорные, танцевальные коллективы и оркестры народных инструментов. Впервые в конкурсе приняли участие и новые регионы России: заявки подали коллективы Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской области.