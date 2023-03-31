У врача из Кингисеппа угнали иномарку за 2 миллиона рублей

В полицию Кингисеппского района 30 марта обратился 30-летний врач, работающий в межрайонном медучреждении. По его словам, 29 марта от дома на улице Воровского в Кингисеппе угнали его автомобиль.
Hyundai Sonata 2020 года выпуска оставалась без присмотра примерно с 20:00. Материальный ущерб автовладельца составил около 2 миллиона рублей. Иномарка была застрахована.
Известно, что видеонаблюдение на этом участке не велось. Заведено уголовное дело о краже.
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