У врача из Кингисеппа угнали иномарку за 2 миллиона рублей

В полицию Кингисеппского района 30 марта обратился 30-летний врач, работающий в межрайонном медучреждении. По его словам, 29 марта от дома на улице Воровского в Кингисеппе угнали его автомобиль.

Hyundai Sonata 2020 года выпуска оставалась без присмотра примерно с 20:00. Материальный ущерб автовладельца составил около 2 миллиона рублей. Иномарка была застрахована.

Известно, что видеонаблюдение на этом участке не велось. Заведено уголовное дело о краже.