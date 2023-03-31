В Бокситогорске вынесли приговор хозяину собаки, вцепившейся в голову 6-летней девочки

Врачи признали, что лицо ребенка «неизгладимо обезображено».

В группе vk Подслушано | Тихвин сообщают, что Бокситогорский районный суд вынес приговор по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, мужчина содержал беспородную собаку по кличке Бобик и по небрежности оставил ее без присмотра, что запрещено областным законом о содержании и защите домашних животных.

Вечером 27 марта 2022 года Бобик набросился на гуляющую во дворе 6-летнюю девочку, повалил на землю и сильно искусал. Изначально сообщалось, что девочку привезли в деревню Золотово в гости к бабушке.

Медики диагностировали у девочки множественные раны и переломы костей лица, в том числе носа, и пришли к выводу о неизгладимом обезображивании лица.

Фото: Подслушано | Тихвин

Ранее стало известно, что труп мужчины с ранами живота и ног нашли во Всеволожске.