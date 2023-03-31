Экс-президенту будет предъявлено обвинение в использовании бюджетных средств на личные нужды.

Обвинение в «домогательстве» от профессиональной порноактрисы экс-президент постарался загладить взяткой в размере 130 тысяч долларов, которые он решил позаимствовать из бюджета собственной предвыборной компании. Все вскрылось, заварился скандал. Большое жюри присяжных в суде Манхеттена согласилось предъявить Дональду обвинение. Об этом сообщает канал CNN.

Большое жюри проголосовало за предъявление обвинений после 30-минутного выступления свидетеля, чья личность не разглашается. Прокуроры уже связались с командой юристов Трампа по поводу явки политика в суд и предъявления обвинений. Адвокат экс-президента Сьюзен Нечелес подтвердила, что он придет во вторник.

Сам Трамп, комментируя ситуацию, назвал выдвижение обвинений против него политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. При этом он назвал США «страной третьего мира».

© AP Photo / Andrew Harnik Дональд Трамп. Архивное фото

Ранее стало известно, что Владимир Путин сообщил, что переговоры о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии завершены.