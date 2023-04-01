Ученые записали ультразвук, который издают растения в опасности – запись

Ученые зафиксировали ультразвук, который издают растения при нехватке воды или внезапном повреждении. Предположительно, эти сигналы помогают формировать экосистемы. Также на них реагируют находящиеся поблизости существа.

«Когда растения находятся в хорошем состоянии, они издают менее одного звука в час, но при стрессе издают их гораздо больше, иногда от 30 до 50 в час», – рассказал биолог Лилах Хадани

Исследователи записали звуки, издаваемые помидорами и табаком, выращенными в теплицах. Здоровые растения издавали щелчки и хлопки, которые становились гораздо более частыми, когда растения лишали воды или срезали стебли.

Звуки слышны на расстоянии до пяти метров, но они находятся в диапазоне от 40 до 80 кГц, который человек не слышит. Однако насекомые и мелкие млекопитающие могут воспринимать такие частоты. Вряд ли эти звуки являются попыткой общения, но другие животные могут получать информацию, когда слышат их.

Видео: theguardian.com