Российских призывников оповестят о весеннем призыве в электронном виде

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, при подготовке к весеннему призыву, который начнется в России 1 апреля, оповещение граждан проводится в электронном виде, при отсутствии технической возможности – вручением повесток.

«Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток», – заявил Владимир Цимлянский

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

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31.03.2023 31
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