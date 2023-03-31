На «Госуслугах» отключили кнопку удаления учетной записи

На портале «Госуслуги» больше недоступна функция удаления учетной записи пользователя. Ранее в Минобороны рассказали, что во время весеннего призыва российские военкоматы будут рассылать электронные повестки.

«По требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ была скрыта кнопка удаления учетной записи в личном кабинете. На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания», – ответили ТАСС в службе поддержки «Госуслуг»

Как сообщает начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, при подготовке к весеннему призыву, который начнется в России 1 апреля, оповещение граждан проводится в электронном виде, при отсутствии технической возможности – вручением повесток.