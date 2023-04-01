В Ленобласти выявили 239 новых заражений COVID-19 на 1 апреля

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 239 человек.
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19.03.2023 703
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+2).
- Волосовский район: Волосово (+1), Терпилицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Паша (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+16), Кудрово (+2), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+6), Кузьмоловский (+2), пгт. им. Морозова (+2), Романовка (+6), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Капитолово (+1), Павлово (+1), Углово (+3), Корнево (+2), Рахья (+1).
- Выборгский район: Выборг (+9), Первомайское (+1), Рощино (+1), Советский (+7), Селезнево (+1), Светогорск (+5), Цвелодубово (+1), Ильичёво (+2), Красносельское (+2), Пруды (+1), Ленинское (+1), Лесогорский (+3), Климово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Большие Тайцы (+1), Никольское (+2), Кобралово (+2), Меньково (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Вырица (+1), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+1), Новый Учхоз (+2), Семрино (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Солоницы (+1), Кириши (+16), Будогощь (+1), Пчева (+1), Тихорицы (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Павлово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Новогорелово (+1), Большая Ижора (+2), Лебяжье (+3).
- Лужский район: Луга (+8), Почап (+2).
- Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+2), Вознесенье (+2), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+3), Саперное (+3).
- Сланцевский район: Сланцы (+13), Большие Поля (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+31), Шугозеро (+1), Ганьково (+1), Царицыно Озеро (+1), Коськово (+1).
- Тосненский район: Тосно (+6), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Ушаки (+1).