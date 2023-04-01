В Ленобласти выявили 239 новых заражений COVID-19 на 1 апреля

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 239 человек.

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Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.