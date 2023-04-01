Как сообщал ivbg.ru, в полицию Гатчинского района 28 марта около 19:00 сообщили о трупе в частном доме на улице Рыбакова в Гатчине – историческом одноэтажном строении 1847 года постройки. Умерла 76-летняя хозяйка дома. На теле в области груди и живота зафиксированы множественные колото-резанные раны.

Подозреваемый в убийстве задержан 31 марта – им оказался 66-летний уроженец Ивано-Франковской области Украины. По предварительным данным, он пришел к пенсионерке, между ними возникла ссора из-за денег.

Мужчина не хотел отдавать 10 тысяч рублей, которые хозяйка дала ему на покупку и установку камеры видеонаблюдения. Во время ссоры гость ударил женщину стамеской в живот. Потом еще два раза ножом в грудь.

Полицейским задержанный рассказал, что после случившегося вымыл инструмент и вернул в ящик, а нож забрал с собой. Дом запер снаружи. Ключи с ножом выбросил в реку. От кошелька женщины, в котором лежали 4000 рублей, избавился возле ТЦ на улице Генерала Кныша в Гатчине.