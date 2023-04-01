Заказник «Раковые озера» закрыли на 3,5 месяца из-за режима тишины

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области объявлен период тишины для защиты птиц. С 1 апреля по 15 июля запрещено посещать озера и их 200-метровую береговую зону в заказнике «Раковые озера» Выборгского района и одноименный экомаршрут.  

В регион после зимовки начинают возвращаться птицы. Они создают пары и готовятся к выведению птенцов. Период «тишины» призван исключить беспокойство птиц во время гнездования и массовых миграций.

Заказник «Раковые озера» был создан в Ленинградской области в 1976 году. Это одна из первых особо охраняемых природных территорий в регионе. Центральную часть заказника занимают озера Большое, Малое Раковые и Охотничье. В период миграции здесь образуются стоянки более трех десятков видов водоплавающих птиц. Всего на озерах встречается не менее 227 видов.

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