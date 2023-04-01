Когда ждать возвращения тепла в Петербург?

Апрель начался в Санкт-Петербурге с обильного снегопада. Улицы города начали утопать в осадках еще с вечера 31 марта. В беседе с «Невскими Новостями» синоптик Александр Шувалов рассказал, когда горожанам ожидать потепления.

«Возврата тепла петербуржцам ждать еще ровно неделю. Только к следующим выходным закончатся ночные морозы, и сугробы начнут таять с удвоенной силой. Дневная температура подрастет до +8… +10 градусов. Но произойдет это, повторюсь, только 8-9 апреля. Исходя из климатических данных, я бы не стал убирать далеко зимние вещи», – рассказал Александр Шувалов

По словам синоптика, холода могут вернуться в Санкт-Петербург. Только они будут и менее «острыми», и менее продолжительными.