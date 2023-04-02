Стали известны подробности о случившемся на Университетской набережной в Петербурге

Число пострадавших достигло двадцати пяти человек.

Сегодня, 2 апреля, в 18:13 прогремел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, дом № 25. Piter.tv восстановил хронологию событий.

В 17.00 в заведении началась встреча с военкором Владленом Татарским. В 18:10 участница творческого вечера подарила спикеру программы статуэтку. Спустя три минуты произошел взрыв. Сама «фанатка» Татарского скрылась с места трагедии. По одной из версий, женщина пришла в кафе с двумя мужчинами, на спинах у которых были черные рюкзаки.

Владлен Татарский погиб на месте случившегося.

Среди пострадавших оказался ребенок. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

В 21:05 стало известно, что девушка, которая подарила военкору статуэтку, находится в одной из больниц города. Ее личность пока не смогли установить, так как у пациентки нет документов. Пока не выяснили, причастна ли девушка ко взрыву и является его исполнителем, или же ее могли использовать втемную.

Подробности уточняются.

Фото: СК РФ

Ранее стало известно, что военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в петербургском кафе.