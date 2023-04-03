Стало известно, где на 3 апреля зафиксированы 136 случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 136 человек.

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23.03.2022 2038

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Мозолёво-1 (+1).
  • Волховский район: Рыжково (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+7), Кудрово (+5), Янино-1 (+4), Щеглово (+1), Сертолово (+5), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+4), Романовка (+2), пгт Дубровка (+1), Углово (+1), Рахья (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+7), Первомайское (+1), Поляны (+1), Цвелодубово (+1), Песочное (+1), Приветнинское (+1), Ленинское (+2).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
  • Киришский район: Кириши (+1), Будогощь (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Алеховщина (+2), Игокиничи (+2), Тервеничи (+1).
  • Ломоносовский район: Лебяжье (+2), Копорье (+3).
  • Лужский район: Луга (+2), Псоедь (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+2).
  • Приозерский район: Приозерск (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+14).
  • Тихвинский район: Тихвин (+47), Бор (+1), Песчанка (+1).
  • Тосненский район: Красный Бор (+1).
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