Двое матерых рецидивистов отобрали у мужчины телефон, кепку, кольцо и часы в Кингисеппе

В полицию Кингисеппского района 2 апреля около 06:00 обратился 29-летний сотрудник компании, которая занимается установкой газового оборудования и строительством котельных.

Примерно тремя часами ранее возле торгового центра на улице Октябрьской в Кингисеппе на него напали двое неизвестных. Избив мужчину, они забрали мобильный телефон, кепку, обручальное кольцо и часы.

Материальный ущерб пострадавшего составил около 20 тысяч рублей. Подозреваемых задержали спустя несколько часов после обращения. Ими оказались двое жителей Кингисеппа в возрасте 36 лет и 31 года. У них обнаружены вещи избитого.

Известно, что старший из задержанных привлекался к уголовной ответственности за заведомо ложный донос, вандализм и кражу. Младший был судим за грабеж, наркотики и оборот поддельных купюр.