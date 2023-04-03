Минстрой предложил обязать россиян впускать в квартиры работников ЖКХ

Автор: Гузель Галимова
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Минстрой России предложил обязать россиян впускать в квартиры и частные дома работников ресурсоснабжающих организаций (РСО) для установки и обслуживания умных счетчиков.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в правительство.

Из документа следует, что для граждан, которые будут повторно отказывать в допуске коммунальщикам, будет предусмотрена административная ответственность.

Сейчас по закону без согласия собственника жилья войти в помещение можно только в случае аварии или угрозы жизни другим жильцам. В других случаях требуется решение суда.

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03.12.2022 744
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