Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю <…> считать целесообразным создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»», — говорится в тексте указа.

Учредителем фонда является правительство России. Уточняется, что фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку, в частности, ветеранам спецоперации и участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.