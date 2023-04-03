Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Автор: Гузель Галимова
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю <…> считать целесообразным создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»», — говорится в тексте указа.

Учредителем фонда является правительство России. Уточняется, что фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку, в частности, ветеранам спецоперации и участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

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21.03.2023 210
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