Фотоловушки Нижне-Свирского государственного заповедника зафиксировали раннее пробуждение местных барсуков.
Обычно первые весенние встречи с барсуками на территории заповедника отмечают в апреле. В этом же сезоне зверьки были замечены уже 22 марта. Специалисты добавили, что барсук — единственный представитель в своем роде, кто впадает в зимний сон.
Видео:
Вам будет интересно
В Ленобласти проснувшиеся медведи стали выходить из лесов к дорогам. Водителям стоит быть аккуратнее. Одного косолапого заметили на трассе у деревни...
03.04.2023 95