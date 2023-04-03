Фотоловушки Нижне-Свирского государственного заповедника зафиксировали раннее пробуждение местных барсуков.

Обычно первые весенние встречи с барсуками на территории заповедника отмечают в апреле. В этом же сезоне зверьки были замечены уже 22 марта. Специалисты добавили, что барсук — единственный представитель в своем роде, кто впадает в зимний сон.

Видео: Нижне-Свирский государственный заповедник