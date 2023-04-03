В Петербурге инвалиды и участники ВОВ получат выплаты ко Дню победы

В Петербурге инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие узники концлагерей, а также проживавшие в Ленинграде в период его блокады получат единовременные денежные выплаты ко Дню Победы.

Соответствующий законопроект был одобрен членами городского правительства. Размер единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей.

Кроме того, по 5000 рублей получат вдовы или вдовцы военнослужащих, которые погибли в период войны с Финляндией, войны с Японией и Великой Отечественной войны. Такая же выплата ждет жителей Петербурга, родившихся до 3 сентября 1945 года, которые не относятся к вышеперечисленным категориям горожан.

Выплаты ко Дню Победы получат более 247 тысяч человек. В этом году на эти цели из резервного фонда выделят более 1,5 млрд.