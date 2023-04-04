В России одобрили продажу вина через «Почту России»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эксперимент по онлайн-продаже российского вина через «Почту России».

Об этом со ссылкой на пресс-службы правительства и Минфина сообщает РБК.

Теперь документы направят на рассмотрение в правительство, а после — в Госдуму. Если законопроект примут, то пилотный проект по интернет-продаже отечественного вина запустят с 1 ноября 2023 года. Эксперимент продлится до 31 июля 2026-го.

Изначально дистанционно покупать вино смогут жители Москвы и Подмосковья. Однако Минсельхоз предложил включить в тестирование также Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области.

Заказ оформить можно будет только с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (используется на «Госуслугах»), а получить — только по паспорту. Купленный алкоголь доставят на адрес или в ближайшее почтовое отделение не ранее чем через 24 часа после оформления заказа.