Минздрав утвердил список рецептурных лекарств для онлайн-продажи

Минздрав России утвердил список рецептурных препаратов, разрешенных для онлайн-продажи в рамках пилотного проекта.
В него вошли 904 международных непатентованных наименования разных терапевтических групп. Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств запускается с 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Отмечается, что не вошли лекарства, которые нужно принимать строго под наблюдением врача, сильнодействующие, наркотические или психотропные препараты, а также содержащие этиловый спирт. Кроме этого, исключением стали препараты предметно-количественного учета.
Как отметил министр здравоохранения Михаила Мурашко, в рамках пилотного проекта будет отработана схема взаимодействия между всеми участниками процесса: врачами, аптечными организациями и пациентами. Кроме того, онлайн-формат позволит повысить доступность лекарств.