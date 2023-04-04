Съемки фильма 8 и 9 апреля ограничат движение транспорта в Петербурге

В Кировском районе Петербурга в связи со съемками художественного фильма «Десять дней до весны» будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, 8 апреля с 6:00 до 23:59 перекроют движение на Турбинной улице от улицы Зои Космодемьянской до дома №7, а также на Оборонной улице от улицы Косинова до Севастопольской улицы. Кроме того, с полуночи на этих же участках будет запрещена остановка транспорта.

9 апреля с 6:00 до 23:59 будет запрещено движение на улице Маринеско. С 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка на нечетной стороне улицы Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской улицы, а также на улице Маринеско.